Poetin: actie VS in Venezuela zou ramp zijn

De Russische president Vladimir Poetin heeft ervoor gewaarschuwd dat een militaire interventie van de Verenigde Staten in Venezuela een ramp zou zijn. Bovendien zullen zelfs bondgenoten van de Amerikanen een dergelijke actie niet steunen.

Tijdens het Economisch Forum in de Russische stad Sint-Petersburg zei Poetin donderdag ook dat Russische militaire adviseurs nog in Venezuela zijn voor onderhoud aan Russische militaire hardware. Volgens hem zijn zij dat contractueel verplicht. Ook zei hij dat Moskou geen speciale militaire bases in Venezuela, een Russische bondgenoot, aan het opzetten is.

Rusland heeft economische belangen in Venezuela en steunt nog steeds het dictatoriale regime van Nicolás Maduro. Onder Maduro is het land volledig ingestort en hij blijft met geweld aan de macht. De VS en andere westerse en Zuid-Amerikaanse landen erkennen Maduro sinds begin dit jaar niet meer als president.