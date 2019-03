Poema’s vallen kind aan in Canadees dorp

Meerdere poema’s hebben in een dorp op Vancouver Island een jong kind aangevallen. Canadese media meldden dat het kind in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. De geschrokken burgemeester van het dorp Lake Cowichan zei dat de poema’s midden in het dorp toesloegen.

Het is niet duidelijk hoeveel poema’s precies het kind aan hoofd, nek en armen verwondden. Bij de jacht op de dieren zijn er twee doodgeschoten. De autoriteiten zoeken nog naar een mogelijke derde.

Lake Cowichan ligt op Vancouver Island, dat wat poema’s betreft uitzonderlijk dichtbevolkt is. In heel het uitgestrekte Canada leven naar schatting 4000 van deze soort poema’s, die er cougars worden genoemd. En op het naar Canadese verhoudingen kleine eiland leven er bijna 900.