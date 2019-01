Poederbrief Belgische politicus bevatte meel

De poederbrief die op oudejaarsdag bezorgd werd bij de Belgische politicus Theo Francken, bevatte meel en plastic. Dat bevestigt het Leuvense parket na berichtgeving in Het Nieuwsblad. Er loopt een onderzoek naar de afzender.

Francken was tot 9 december staatssecretaris van Asielzaken in België. De brief was maandag aangekomen op het gemeentehuis in Lubbeek en Francken had die meegenomen naar huis en daar geopend. Toen bleek dat er een onbekend poeder in zat, werd de woning van de familie Francken afgesloten. Zowel het gezin Francken en twee medewerkers die ook aanwezig waren, werden medisch onderzocht.

Begin dit jaar had Francken ook al eens te maken met een verdachte brief, toen een met poeder en een kogel erin. Die kwam aan op zijn kabinet als toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie en niet bij hem thuis. Na enkele uren werd het kabinet toen weer vrijgegeven.