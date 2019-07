Plunderingen in Parijs na winst Algerije

In het centrum van Parijs zijn zeker twee winkels in de buurt van de Champs Elysées geplunderd nadat rellen uitbraken na de winst van Algerije in de Afrika Cup. Direct na de overwinning rond 21.00 uur gingen honderden mensen de straat op om de overwinning op Ivoorkust te vieren. De sfeer sloeg snel om in het centrum van de Franse hoofdstad.

De meeste mensen vierden feest, maar tientallen mensen besloten winkels in de omgeving te plunderen. Zo werden helmen, handschoenen en een motor meegenomen uit een motorzaak. Ook zijn meerdere ruiten van winkels ingegooid. Toen de politie ter plaatse kwam, werd traangas ingezet om de relschoppers te verdrijven.

Doordat Ivoorkust na strafschoppen werd verslagen, staat Algerije in de halve finale van de Afrika Cup. Daarin treft het Nigeria.