Plofkraak in Aken

Onbekenden hebben maandagochtend vroeg de geldautomaat van een bank in Aken opgeblazen. De politie zei in de lokale media dat het gebouw zwaar beschadigd is door de enorme explosie, die tal van omwonenden uit de slaap haalde. Over de buit is niets bekendgemaakt.

Getuigen vertelden dat de daders er in een donkere auto vandoor zijn gegaan. De nummerplaten waren gestolen op een bedrijventerrein.

Duitsland, met name de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, wordt geregeld opgeschrikt door plofkraken. In verscheidene gevallen leidde het spoor naar Nederland. In april werden vier verdachten uit Utrecht en Zoetermeer gearresteerd. Eind 2018 kregen vijf Utrechtse criminelen lange gevangenisstraffen in Nederland. Ze zouden behoren tot de Audi-bende, vernoemd naar de snelle, gestolen wagens waarmee ze na de kraak verdwenen.