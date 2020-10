Plexiglas bij debat moet vicepresidentskandidaten beschermen

Om coronabesmetting te voorkomen, is er bij het eerstvolgende Amerikaanse verkiezingsdebat een scherm van plexiglas tussen vicepresident Pence en vicepresidentskandidate Harris. De organisatie van het debat woensdag zou met de plannen hebben ingestemd, meldt het Amerikaanse Politico.

Het is de bedoeling dat er ook tussen de debatleider en de twee rivalen plexiglas komt. De teams van Pence en Harris hadden de afgelopen dagen overleg over de aanpak. De ploeg rond Harris ondersteunde het idee, de ploeg van Pence zou tegen de barrière zijn geweest.

Na de coronabesmetting van president Trump had de organisatie al besloten dat Pence en Harris verder uit elkaar moeten zitten. Sommige leden van de Democratische partij van Harris en presidentskandidaat Biden hadden de vrees geuit dat Trump besmettelijk was geweest tijdens zijn debat met Biden vorige week. Maar Biden is tot nu toe negatief getest.