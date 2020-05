Plein voor Notre-Dame in Parijs weer open voor publiek

Ruim een jaar na de verwoestende brand in de Notre-Dame in Parijs is zondag het plein voor de kathedraal weer voor het publiek geopend. „De Notre-Dame is de ziel van Parijs”, zei burgemeester Anne Hidalgo bij de officiële heropening.

Het plein was na de brand gesloten vanwege vervuiling met lood. Ook nu het plein weer open is, zal het nog regelmatig gereinigd moeten worden.

De kathedraal, of wat daar van over is, is voorlopig niet toegankelijk voor het publiek. President Emmanuel Macron beloofde kort na de brand in april vorig jaar dat het monumentale gebedsgebouw binnen vijf jaar weer zou zijn herbouwd maar deskundigen hebben daar twijfels over.