Pleger aanslagen in Christchurch had derde doelwit

De ultrarechtse Australische extremist Brent Tarrant, die in maart vorig jaar twee bloedige aanslagen pleegde in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, wilde nog een keer toeslaan. Volgens aanklagers wilde de dader na een aanslag op een moskee en op een islamitisch centrum in de stad, verder rijden naar Ashburton, circa 80 kilometer westelijker, om daar nog aanslag op een moskee te plegen. Ook was hij van plan de panden, na ze met vuurwapens te hebben aangevallen, in brand te steken.

Tarrant is schuldig bevonden aan moord, pogingen tot moord en terrorisme. Bij de deels gelivestreamde bloedbaden die hij aanrichtte, kwamen 51 mensen om het leven en raakten er 49 gewond. De aanslagen schokten de hele wereld. Deze week zijn er rechtszittingen om te bepalen of hij een levenslange gevangenisstraf krijgt en of hij ooit nog in aanmerking kan komen voor vervroegde vrijlating. Slachtoffers en nabestaanden komen net als mogelijk de 29-jarige dader aan het woord. De zittingen nemen zeker vier dagen in beslag.

Maandag waren en meer dan zestig slachtoffers in de rechtszaal. Meer dan twintig kregen het woord en sommigen richtten zich direct tot Tarrant. Die vertoonde geen emoties. Hij wil geen advocaat en legt mogelijk zelf een verklaring af aan het slot van de zittingen. Als Tarrant tot levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating wordt veroordeeld, zou dat voor het eerst zijn in Nieuw-Zeeland.