Pleger aanslag moskee Quebec bekent

De 28-jarige Canadees Alexandre Bissonnette heeft toch bekend begin vorig jaar in de stad Quebec het vuur te hebben geopend op een moskee en het Islamitische Culturele Centrum van Quebec. Daarbij bracht hij zes mensen om het leven en verwondde hij er vijf zeer ernstig. Hij werd kort na de aanslag gearresteerd en is beschuldigd van zesvoudige moord en vijf maal poging tot moord.

Bissonnette verklaarde maandag tegenover de rechter onschuldig te zijn, maar hij bedacht zich daar snel over. Woensdag bekende hij, omdat hij iedereen een lang proces over het bloedbad wil besparen. Eén veroordeling wegens moord met voorbedachten rade is al genoeg voor 25 jaar cel zonder kans op vervroegde vrijlating, meldden Canadese media.