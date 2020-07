Platform tegen illegale migratie via de Balkan opgericht

Op een tweedaagse conferentie in Wenen is een internationaal platform opgericht dat zich specifiek bezighoudt met de bestrijding van illegale migratie naar Europa via de Balkan. De gastheer, de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Karl Nehammer, zei dat de achttien deelnemende landen achter „de Verklaring van Wenen” staan.

Volgens de verklaring gaan ze zich inzetten voor betere samenwerking bij het terugsturen van illegalen, het sneller afhandelen en terugsturen van kansloze asielzoekers, beter de grenzen controleren en meer gezamenlijke inspanningen doen voor de bestrijding van criminaliteit rond de illegale grensoverschrijdingen. De deelnemers willen ook een waarschuwingssysteem opzetten om elkaar te alarmeren als er plotseling ergens veel migranten aankomen. Hoe de voornemens concreet worden gemaakt, moet in september blijken.

Volgens Nehammer worden de deelnemende landen van de westelijke Balkan en betrokken EU-landen „partners in de bescherming van de grenzen”. In het westen van de Balkan liggen zes arme landen die geen lid van de EU zijn. Het zijn op Albanië na allemaal landen die uit Joegoslavië zijn voortgekomen.

Nehammer zei volgens Oostenrijkse media dat de conferentie veel meer heeft opgebracht dan hij ervan had verwacht. Het aantal mensen dat illegaal de Europese Unie poogt binnen te komen is na een daling door het coronavirus op de Balkan weer snel aan het groeien. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Horst Seehofer zei dat de aantallen weer op het niveau van voor de uitbraak zijn met 300 tot 400 migranten die per dag Duitsland binnenkomen.