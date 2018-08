Plastics belangrijke bron van broeikasgassen

Plastic afval is niet alleen een bron van plastic soep in de oceanen, het produceert ook tal van broeikasgassen wanneer het wordt afgebroken onder invloed van zonlicht.

Dat ontdekten onderzoekers van de universiteit van Hawaï in Manoa. Ze publiceerden hun onderzoek woensdag in het wetenschappelijke onlinetijdschrift PLoS One.

Het was al bekend dat bij de afbraak van plastic een cocktail van chemische stoffen ontstaat die een negatieve invloed heeft op organismen en ecosystemen. De Hawaïaanse wetenschappers ontdekten dat plastic dat afbreekt onder invloed van zonlicht een belangrijke bron vormt van de broeikasgassen methaan en etheen.

PET

Ze testten onder andere polycarbonaat, acryl, polypropeen (PE), polyetheentereftalaat (PET), polystyreen (PS) en kunststoffen in verpakkingen, textiel, constructiematerialen en tal van andere plastic producten. De belangrijkste bron van beide gassen is polyetheen, waarvan onder andere wegwerptasjes zijn gemaakt.

„Welk aandeel deze broeikasgassen hebben in de opwarming van de aarde is nog niet vastgesteld”, zegt David Karl, hoogleraar microbiële oceanografie aan de universiteit. „Maar deze bron is belangrijker dan we eerst dachten.”

Afbraakproces

Ook microplastics in de plastic soep van oceanen produceren onder invloed van zonlicht broeikasgassen. Als het afbraakproces eenmaal is opgestart gaat het zelfs ’s nachts door. „Onze onderzoeksresultaten laten te meer zien dat het noodzakelijk is om te stoppen met het gebruik van plastic, vooral van wegwerptasjes”, zegt hoofdonderzoeker Sarah-Jeanne Royer.