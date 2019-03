„Planners van aanslag in Duitsland opgepakt”

Speciale eenheden van de Duitse politie hebben elf verdachten aangehouden die een aanslag zouden willen plegen. Duitse media meldden dat in twee deelstaten, Hessen en Rijnland-Palts, mensen uit kringen van islamitische extremisten zijn aangehouden omdat ze voorbereidingen zouden treffen voor „een zeer ernstige staatsgevaarlijke misdaad”.

Volgens een woordvoerder van justitie in Frankfurt gaat het om „een zeer grote politieactie” die vroeg in de morgen is begonnen en vrijdagmiddag nog niet is afgelopen.