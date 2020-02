Planeet staat op het punt te worden verscheurd

Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voor een nieuw ontdekte planeet wordt verwoest. Het hemellichaam NGTS-10b staat extreem dicht bij zijn ster. Een jaar, de tijd die hij nodig heeft voor één rondje rond de ster, duurt er maar 18 uur. Nog nooit is er zo’n planeet met zo’n kort jaar ontdekt.

De ontdekking staat in de nieuwste editie van het Britse wetenschapsblad Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. De planeet is ongeveer zo groot als Jupiter, zijn ster lijkt redelijk op onze zon. De afstand tussen de ster en planeet is ongeveer 2 miljoen kilometer. Ter vergelijking: Mercurius, de eerste planeet in ons zonnestelsel, staat 27 keer verder van onze zon verwijderd. Eén kant van NGTS-10b is de hele tijd naar de ster gericht. De temperatuur daar is waarschijnlijk meer dan 1000 graden.

De wetenschappers willen de planeet de komende jaren in de gaten blijven houden. Ze willen zien hoe hij wordt verzwolgen door de ster, of dat het hem misschien toch lukt om zo dicht rond de ster te blijven draaien.