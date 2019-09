Plan voor ‘terugkeerpremie’ Thüringers

Thüringers die terugkeren naar hun Duitse deelstaat om er te wonen en werken moeten volgens een plan van de regionale christendemocraten een terugkeerpremie van 5000 euro krijgen. De CDU in Thüringen lanceert de premie dit weekend op een partijcongres in Geisa tegen de krimp in de regio.

Volgens regionaal fractievoorzitter Mike Mohring is de terugkeerpremier een uitnodiging aan alle Thüringers om terug naar huis te komen. Thüringen vormde het zuidwesten van de communistische Duitse Democratische Republiek (DDR) en na de hereniging van Duitsland zijn velen naar de West-Duitse deelstaten getrokken. De deelstaat lijdt onder de krimp en ondertussen ontstaat een steeds groter gebrek aan vakmensen.

Thüringen heeft circa 2,15 miljoen inwoners en dat is bijna net zo veel als in 1910 en ongeveer 2,5 miljoen minder dan rond de ineenstorting van de DDR (1990). Er zijn deelstaatsverkiezingen op 27 oktober.