„Plan Trump terugtrekken wapenverdrag fout”

Het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om zich terug te trekken uit het INF-wapenverdrag oogst veel kritiek. Voormalig Sovjetleider Mikhail Gorbatsjov, medeondertekenaar van het verdrag, noemde het plan van Trump zondag „een vergissing”.

„Onder geen enkele omstandigheid mogen we oude ontwapeningsovereenkomsten opzeggen... Begrijpen ze echt niet in Washington waar dit toe zou kunnen leiden?”, citeerde het persbureau Interfax Gorbatsjov. „Uit het INF stappen is een vergissing.”

Ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas reageerde met onbegrip op de aankondiging van Trump. De SPD-politicus noemde de plannen van Trump „betreurenswaardig”. Al dertig jaar lang is het INF-verdrag „een belangrijke pijler van onze Europese veiligheidsarchitectuur”, zei Maas.

Het verdrag uit 1987 verbiedt de Verenigde Staten en Rusland om kernraketten voor de korte- en middellange afstand met een bereik van 500 tot 5500 kilometer te bezitten, produceren of testen.

De meest recente en verreikende ontwapeningsovereenkomst tussen de twee landen - het nieuwe START-verdrag van 2010 - loopt in 2020 af. Maas zei in dit verband dat een breuk in het INF-verdrag ook „negatieve gevolgen” zou hebben voor de onderhandelingen over een nieuw START-verdrag, dat dringend nodig is.

De Russische president Vladimir Poetin wil een verklaring van Washington waarom ze zich willen terugtrekken uit het ontwapeningsverdrag, wanneer hij komende week in Moskou een ontmoeting heeft met de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton, zei Poetins woordvoerder tegen persbureau RIA.

Trump had Moskou ervan beschuldigd de overeenkomst niet na te leven.