‘Plan om Britse forenzen temperatuur te laten opmeten’

Britse forenzen moeten mogelijk straks hun temperatuur opnemen voordat ze in de bus, metro of trein mogen stappen. De krant The Times meldde zaterdag dat dit een van de maatregelen is die regering overweegt om de kans op coronabesmetting in het openbaar vervoer te verminderen. Een van de symptomen van besmetting met corona is koorts.

Premier Boris Johnson presenteert donderdag zijn plannen voor het versoepelen van de maatregelen die zijn genomen vanwege de coronacrisis. In de huidige situatie wordt mensen geadviseerd alleen met het openbaar vervoer te reizen als dat strikt noodzakelijk is.

De autoriteiten vragen zich af hoe de beperkingen in het openbaar vervoer kunnen worden versoepeld en tegelijkertijd kan worden voorkomen dat passagiers te dicht op elkaar staan.