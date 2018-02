Het kinderfonds van de Verenigde Naties Unicef heeft donderdag bekendgemaakt dat zijn plaatsvervangend directeur Justin Forsyth ontslag heeft genomen. Zijn vertrek volgt op bezorgde berichten van Save The Children UK over ongepaste opmerkingen en gedrag van Forsyth in 2011 en 2015. Die was toen algemeen directeur van de Britse liefdadigheidsorganisatie. In beide gevallen heeft hij zijn „welgemeende excuses” aangeboden aan de betrokken drie vrouwen.