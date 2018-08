Plácido Domingo denkt niet aan stoppen

Ook na bijna 4000 optredens en ruim honderd platen denkt de Spaanse tenor Plácido Domingo (77) geen moment aan stoppen. „Als ik ga rusten, ga ik roesten”, zei de beroemde operazanger in een interview met The New York Times. „Ik ga door zolang ik dat nog op een goede manier kan doen”.

Domingo ging uitgebreid in op de 150e rol die hij donderdagavond in Oostenrijk zou vertolken. Tijdens de Salzburger Festspiele is hij te zien in de Parelvissers van Georges Bizet. Die stond nog niet op de lange lijst sinds zijn debuut in 1959. Volgens de NYT overtreft hij daarmee ruimschoots andere operasterren onder wie Enrico Caruso (ongeveer 60 rollen) en Maria Callas (50).

Om zijn pensionering nog even uit te kunnen stellen, let Domingo zorgvuldig op zijn gezondheid. Hij slaapt veel, drinkt zelden en kiest voor afgewogen voeding met weinig suiker. Bovendien praat hij amper op de dag dat hij het podium op moet voor een voorstelling. „Ik moet wel zeggen dat het me veel meer moeite kost teksten en muziek uit het hoofd te leren dan toen ik 30, 40 of 50 was. Maar dat weerhoudt me er geenszins van”.