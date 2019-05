PKK-leider Öcalan roept op tot verzoening

De in Turkije tot levenslang veroordeelde leider van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK, Abdullah Öcalan, heeft een oproep gedaan tot „diepgaande maatschappelijke verzoening”. Dat hebben zijn advocaten maandag bekendgemaakt, nadat ze hun cliënt voor het eerst in acht jaar een bezoek hadden mogen brengen.

Het duo sprak Öcalan op 2 mei een uur lang in de gevangenis op het eiland Imrali. Maandag las een van hen diens verklaring voor. Volgens de voorman van de PKK moet men om de problemen op te lossen in Turkije „zich verre houden van elke vorm van polarisatie en polemiek” en overschakelen naar de systematiek van „democratische onderhandeling”.

Öcalan mocht zijn advocaten voor het eerst sinds juli 2011 weer ontvangen. Vier raadslieden hadden toestemming gevraagd, slechts twee mochten hem opzoeken. De PKK-leider zit sinds 1999 gevangen op het eiland Imrali in de Zee van Marmara. In januari had hij na meer dan twee jaar isolatie ook weer bezoek gekregen van zijn broer.

Afgevaardigde van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP, Leyla Güven, is sinds 8 november in hongerstaking en protesteert tegen de gevangenisomstandigheden van Öcalan. De HDP eist onder meer een permanent bezoekrecht. Volgens de partij volgden ongeveer 3000 gevangenen het voorbeeld van Güven eten te weigeren. Öcalan waarschuwt de hongerstakers hun gezondheid niet in gevaar te brengen, vertelden zijn advocaten.