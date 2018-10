Pittsburgh-dader postte anti-joodse teksten

De verdachte van de bloedige schietpartij in een synagoge in Pittsburgh, Robert Bowers, heeft een hele geschiedenis van antisemitische uitlatingen op social media.

Nog geen twee uur voordat hij het joodse gebedshuis binnendrong en het vuur opende, had hij op de netwerksite Gab.com gescholden op een joodse hulporganisatie, de Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS). „HIAS haalt indringers binnen die onze mensen doden. Ik kan niet blijven toekijken hoe mijn volk wordt afgeslacht. De pot op met je zienswijzen, ik ga naar binnen.”

Eerder postte hij teksten als : „Joden zijn de kinderen van Satan” en „Trump is een globalist, geen nationalist. Er is geen ‘Make America Great Again’ zolang er een jodenplaag is”. Ook riep hij in de synagoge „alle joden moeten dood”.

Gab.com is opgericht als medium voor vrije meningsuiting en wordt veel gebruikt door mensen met racistische denkbeelden. De site heeft zaterdag laten weten alle vormen van terreur en geweld te veroordelen en alle gegevens over Bowers aan de opsporingsautoriteiten ter beschikking te stellen.