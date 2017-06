Piri: nieuw dieptepunt voor Turkije

De veroordeling tot 25 jaar celstraf van een Turkse parlementariër is een nieuw dieptepunt in Turkije. Dat stelt PvdA’er Kati Piri, Turkije-rapporteur van het Europees Parlement.

Een Turkse rechtbank bevond Enis Berberoglu van oppositiepartij CHP woensdag schuldig aan spionage en legde hem tot 25 jaar celstraf op. De CHP sprak verontwaardigd van intimidatie door de regerende AK-partij.

Piri is geschokt en ziet het vonnis als een voorbeeld van de aftakelende rechtsstaat in Turkije. Berberoglu heeft volgens haar geen eerlijk proces gehad. De veroordeling is bedoeld om critici van het overheidsbeleid angst aan te jagen, aldus Piri donderdag.

De sociaaldemocratische groep in het EU-parlement sprak zich donderdag krachtig uit tegen het vonnis en zei solidair te zijn met alle Turken die geloven in de liberale democratie en de rechtstaat.