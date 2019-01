Piraterij wereldwijd toegenomen

Het aantal aanvallen van piraten is het afgelopen jaar wereldwijd aanzienlijk toegenomen. Het Internationaal Maritiem Bureau (IMB) van de Internationale Kamer van Koophandel telde 210 gevallen, blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport.

In het jaar daarvoor waren 180 aanvallen geregistreerd. De focus van piraterij ligt voor de kust van West-Afrika. Het aantal aanvallen in de Golf van Guinee is meer dan verdubbeld, aldus het IMB.

De zes kapingen die wereldwijd werden gemeld, vonden allemaal plaats in de wateren tussen Ivoorkust en Congo. Dertien van de achttien schepen die onder vuur werden genomen, voeren ook in dit zeegebied. Ook 130 van de 141 gijzelnemingen en 78 van de 83 voor losgeld ontvoerde zeelieden, kwamen voor rekening van de piraten in de Golf van Guinee.

In het laatste kwartaal van 2018 was er een aanzienlijke toename van geweld in West-Afrika. Piraten zouden ver buiten de territoriale wateren aan boord van schepen zijn gegaan en bemanningen naar Nigeria hebben ontvoerd. „Er is dringend behoefte aan meer samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de landen die aan de Golf van Guinee liggen”, aldus een woordvoerder van het scheepvaartkantoor.

Scheepsbemanningen moeten ook op hun hoede zijn voor de kust van het Oost-Afrikaanse Somalië. De permanente aanwezigheid van de Europese en andere internationale marine-eenheden in de Hoorn van Afrika blijft belangrijk, benadrukte het IMB.

De veiligheid in de Zuidoost-Aziatische zeegebieden van Indonesië, Maleisië en de Filipijnen is verbeterd. De patrouilles van de Indonesische marine en de inzet van de Filipijnse kustwacht hebben effect.