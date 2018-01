Piraterij bereikt laagste punt in 22 jaar

De bedreiging voor de internationale scheepvaart door piraterij heeft z’n laagste punt bereikt in 22 jaar. Dit meldde het International Maritiem Bureau (IMB) van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) woensdag in Berlijn. De organisatie telde vorig jaar 180 aanvallen van piraten op koopvaardijschepen wereldwijd, vergeleken met 191 aanvallen het jaar daarvoor.

Drie bemanningsleden zijn daarbij gedood en zes raakten gewond. Zestien schepen werden beschoten en zes gekaapt. 91 zeelieden werden gegijzeld. Ter vergelijking, in 2010 waren er 445 overvallen op koopvaardijschepen.

„Zelfs nu het aantal aanvallen is afgenomen, blijven de Golf van Guinee en de wateren rond Nigeria bedreigend voor zeevarenden”, zei IMB-directeur Pottengal Mukundan. In dat gebied werden de meeste zeelieden gekidnapt. In totaal waren er 46 aanvallen in deze regio.

In de wateren voor de Somalische kust, waar schepen nu effectief worden beschermd, waren nog negen incidenten met piraterij. Daaronder was een raketaanval tijdens een vergeefse overval op een schip 280 zeemijl ten oosten van Mogadishu.

Een andere regio met piraterij is Indonesië, waar 43 incidenten waren en de Filipijnen met 22 aanvallen.