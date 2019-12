Piraten vallen schepen aan in Gabon: een dode

Piraten hebben in de nacht van zaterdag op zondag vier schepen aangevallen in de haven van Libreville in Gabon. Een kapitein uit Gabon werd daarbij gedood en vier Chinese werknemers ontvoerd, zei de regering zondag.

De Afrikaanse regio staat bekend om z’n piratenaanvallen en kapingen. Ontvoeringen en piraterij voor losgeld in Nigeria en de Golf van Guinee komen geregeld voor. Volgens het Internationale Maritieme Bureau geldt de Golf van Guinee als gevaarlijkste gebied ter wereld wegens piraterij. Volgens de organisatie gebeurt 73 procent van alle kapingen op zee en 92 procent van de gijzelingen in de Golf van Guinee.