Piraten laten gekaapte olietanker gaan

Piraten hebben een olietanker laten gaan die ze vorige week voor de westkust van Afrika hadden gekaapt. Aan boord van de ‘MT Marine Express’ waren 22 bemanningsleden, allen Indiase staatsburgers. De eigenaar, een in Hongkong gevestigd bedrijf, laat weten dat alle opvarenden veilig zijn.

Ook de lading is onaangeroerd gebleven. Het schip had voor ongeveer 6 miljoen euro brandstof geladen en verdween donderdag in de Golf van Guinee.

De bedreiging voor de internationale scheepvaart door piraterij wordt wereldwijd steeds kleiner, meldde het Internationaal Maritiem Bureau (IMB) van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) onlangs. Wel waarschuwde de organisatie dat de Golf van Guinee bedreigend blijft voor zeevarenden.