Piraten kidnappen zeelieden bij Nigeria

Piraten hebben een containerschip geënterd voor de kust van Nigeria. Ze ontvoerden elf bemanningsleden, onder wie meerdere Polen. Een woordvoerder van de Nigeriaanse marine zegt dat een zoekactie op touw is gezet.

Het schip was op het moment van de aanval onderweg naar de Nigeriaanse haven Onne. De exploitant van het vaartuig zegt dat negen andere bemanningsleden nog aan boord zijn en ongedeerd zijn gebleven. „Onze prioriteit is zorgen dat de elf meegenomen bemanningsleden worden vrijgelaten”, stelt het bedrijf Midocean (IOM) Ltd.

Volgens Midocean heeft het containerschip inmiddels koers gezet naar veilige wateren en worden de gezinnen van de slachtoffers op de hoogte gehouden. Het bedrijf deed geen mededelingen over de nationaliteit van de ontvoerde bemanningsleden. Poolse staatsmedia berichten dat het in elk geval gaat om acht Polen.