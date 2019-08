‘Pingpongbommen’ ontploffen in Bangkok

Zes kleine bommen zijn in de Thaise hoofdstad Bangkok op drie verschillende plaatsen ontploft. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt. Een andere bom is onschadelijk gemaakt. Het waren „in elkaar geknutselde apparaatjes die met een tijdklok tot ontploffing zijn gebracht”, zegt de politie. De explosieven, ongeveer zo groot als een tennisbal, worden door de Thaise politie ook pingpongbommen genoemd.

De explosies waren volgens Thaise media kort voor een toespraak van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op een ministersconferentie van de ASEAN (Associatie van Zuid-Oost-Aziatische Naties) in Bangkok. Ook de ministers van Buitenlandse Zaken van China en Rusland zijn erbij. Maar geen van de ontploffingen op vrijdag waren in de directe omgeving van de vergaderlocatie.

Premier Prayuth Chan-ocha heeft een onderzoek gelast en veroordeelde de daders, die „het imago van ons land hebben besmeurd en de vrede in het land uit balans hebben gebracht”. Het is onduidelijk wie er achter de aanslagen zit, die kennelijk zijn bedoeld om de regering in verlegenheid te brengen.

De bomexplosies waren de eerste onder de nieuwe regering van Prayuth Chan-ocha. Deze ex-militair en legerleider pleegde een staatsgreep in 2014 en regeert het land van bijna zeventig miljoen inwoners sindsdien. In maart waren er verkiezingen die Prayuth Chan-ocha in staat stelden zijn bewind met een nieuwe regering voort te zetten.