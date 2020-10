Piloten zien man met jetpack hoog boven Los Angeles

Twee piloten hebben woensdagmiddag een man met een jetpack, een soort raketrugzak, hoog boven Los Angeles zien vliegen. Hij zweefde bijna 2 kilometer boven de grond. Dat is ongeveer zes keer zo hoog als het hoogste gebouw in de stad.

Volgens Amerikaanse media is het de tweede keer in zes weken dat er een jetpack in de buurt van het vliegveld werd gezien. Andere piloten zagen eerder iemand op ongeveer 1 kilometer hoogte vliegen. De FBI gaat het incident onderzoeken. Vanwege mogelijke botsingen is het gevaarlijk om zo dicht bij een vliegveld te vliegen.

Dat een jetpack deze hoogtes haalt, is overigens bijzonder. De meeste jetpacks blijven slechts enkele minuten in de lucht en kunnen niet heel hoog.

Er is wel een bedrijf in Los Angeles dat een jetpack heeft ontworpen met een langere vliegduur. De jetpacks van dit bedrijf, JetPack Aviation, kunnen tot 4,5 kilometer hoogte. Maar ze zijn niet voor particulieren te koop.