Piloten rampvlucht Javazee wilden terugkeren naar vliegveld

Bij de vliegramp met een Indonesisch passagiersvliegtuig zijn waarschijnlijk alle 189 mensen aan boord om het leven gekomen. De piloten hadden kort na vertrek gevraagd terug te mogen keren. De autoriteiten zeiden dat er na uren zoeken geen aanwijzingen zijn dat er overlevenden zijn.

Wrakstukken van het toestel zijn gelokaliseerd op zo’n 70 kilometer afstand van de Indonesische hoofdstad Jakarta. „We hebben reddingsvesten, telefoons en delen van het vliegtuig ontdekt”, aldus de zegsman van de reddingsdienst die in het rampgebied is. Het wrak ligt naar schatting op een diepte van zo’n 35 meter.

Het toestel van Lion Air stortte in de Javazee neer tijdens een vlucht van Jakarta naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka, vlak bij Sumatra. Dat is een vlucht van ruim een uur. De bestemming is een populaire plek voor toeristen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon maandagmorgen nog niet zeggen of er Nederlanders aan boord waren van het toestel. Aan boord waren zeker 23 overheidsfunctionarissen en 4 medewerkers van de staatstinmijn PT Timah. Ook waren er een Italiaanse passagier en een Indiase piloot aan boord.

Kort na vertrek rond 6.20 uur (lokale tijd) zou het mis zijn gegaan. Het vliegtuig verloor dertien minuten na het opstijgen het contact met de luchtverkeersleiding, zegt directeur Edward Sirait van vliegmaatschappij Lion Air. De piloten zouden kort daarvoor hebben gevraagd om terug te mogen keren naar de luchthaven.

Technisch mankement

Lion Air is de grootste particuliere vliegmaatschappij van Indonesië. Eerder stond de maatschappij op de zwarte lijst van de Europese Unie, maar sinds 2016 zijn de vliegtuigen weer welkom in Europa.

De vloot bestaat uit 112 toestellen van Boeing en Airbus. Lion Air verzorgt binnenlandse vluchten, maar vliegt ook op meerdere bestemmingen in Zuidoost-Azië, Australië en het Midden-Oosten.

Het betreffende vliegtuig was nog maar kort in gebruik, liet het bedrijf weten. De piloot en de copiloot hadden samen 11.000 vlieguren gemaakt.

Het toestel had een technisch probleem op een vorige vlucht. Volgens de directeur van het luchtvaartbedrijf was het mankement echter volgens de juiste procedures verholpen.

„Het vliegtuig vloog eerder van Denpasar op Bali naar het vliegveld Sukarno-Hatta van Jakarta. Er is een rapport gemaakt over een technische kwestie en die is volgens de procedures opgelost”, zei Sirait tegen verslaggevers, zonder op de aard van het mankement in te gaan.

Hij zei dat Lion Air elf toestellen van Boeing type 737 MAX 8 heeft, en dat de andere toestellen niet hetzelfde technische probleem hadden. Sirait zei dat er geen plannen zijn om de rest van de vloot aan de grond te houden.

In 2013 stortte een vlucht van Lion Air in zee tijdens de landingspoging op Bali. Alle 108 inzittenden overleefden het ongeluk. In 2004 stortte vlucht 538 neer bij landing in Solo City, op Java. Daarbij kwamen 25 mensen om het leven.

Condoleances

President Joko Widodo heeft in een televisietoespraak de familieleden van de slachtoffers gecondoleerd.

Ook vliegtuigbouwer Boeing verklaarde mee te leven met de familie van de slachtoffers en gaf aan dat het bedrijf klaar staat om technische assistentie te verlenen in het onderzoek naar de oorzaken van de crash.