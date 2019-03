„Piloten Lion Air zochten wanhopig oplossing”

De piloten van de noodlottige Boeing 737 MAX 8 van Lion Air, raadpleegden in de aanloop naar de crash nog een handleiding. Ze wilden weten waarom hun vliegtuig omlaag bleef duiken, maar het lukte niet het probleem tijdig op te lossen. Dat zeggen drie ingewijden tegen persbureau Reuters.

Het vliegtuig crashte in oktober vorig jaar in de Javazee. Alle 189 inzittenden kwamen om het leven. De wijze waarop de piloten worstelen met het toestel is te horen op de cockpitvoicerecorder, een van de zwarte dozen. Recentelijk crashte ook een Boeing 737 MAX 8 in Ethiopië.

Bij de vlucht van Lion Air zou de computer op basis van onjuiste gegevens de neus van het toestel omlaag hebben gedrukt. De 31-jarige gezagvoerder droeg de controle uiteindelijk over aan de copiloot, zodat hij zelf in de handleiding kon zoeken naar een oplossing. De eerste officier wist het toestel niet onder controle te houden, zeggen twee van de bronnen.

De gezagvoerder zweeg in de laatste momenten voor de crash. De copiloot zei „Allahoe akbar”, Allah is de grootste. Het onderzoek naar de ramp loopt nog. Onderzoekers kijken onder meer of de piloten voldoende waren getraind om met een dergelijk noodgeval om te gaan.