Piloten Cathay Pacific ontslagen om protest

De luchtvaartmaatschappij van Hongkong, Cathay Pacific, heeft twee piloten ontslagen naar aanleiding van de protesten. De leiding van het bedrijf meldde dat één „in juridische procedures is verwikkeld” en de ander zou „misbruik hebben gemaakt van informatie over een vlucht in augustus”.

Volgens The China Morning Post gaat het om een vlieger die tijdens protesten is aangehouden door de politie en een vlieger die eerder werd geschorst wegens het verspreiden van informatie van Cathay over betogingen.

Twee piloten zijn recent tijdens de hevige protesten in Hongkong tegen de groeiende invloed van China in verband gebracht met de betogers. De Chinese regering heeft daar steen en been over geklaagd en gezegd dat Cathay daar iets aan moest doen. Een groot Chinees staatsbedrijf heeft recent werknemers gelast voor hun werk noch privé met Cathay Pacific te vliegen.