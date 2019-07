‘Piloot MH370 bestuurde toestel tot eind’

De piloot van de vermiste vlucht MH370 had het toestel waarschijnlijk tot het laatste moment onder controle. Dat kan de theorie bevestigen dat de piloot depressief was en het toestel bewust heeft laten neerstorten. Vlucht MH370 verdween spoorloos op 8 maart 2014 met aan boord 239 inzittenden.

Een groep onderzoekers die toegang kregen tot vluchtgegevens van Boeing in het hoofdkwartier in Seattle zeggen dat piloot Zaharie Ahmad Shah tot het laatste moment de controle had. Het toestel had naar Peking moeten vliegen maar verdween boven de Indische Oceaan.

„Een aantal abnormale bochten die de Boeing 777 maakte kunnen alleen handmatig zijn ingezet”, zei een van de onderzoekers tegen de Franse krant Le Parisien.