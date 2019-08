Een vliegtuig van de Spaanse luchtmacht is maandagmorgen in de Middellandse Zee gestort bij de landstrook La Manga in de regio Murcía. Bronnen bij Defensie meldden dat de piloot is omgekomen.

De zender Cadena SER meldde dat de piloot instructeur bij de luchtmachtacademie was. Hij zat alleen in het neergestorte C-101 jachtvliegtuig en had nog geprobeerd zijn leven te redden door zijn schietstoel te gebruiken.