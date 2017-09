Pijnlijke inbraak in Berlijns politiebureau

Onverschrokken inbrekers hebben hun slag geslagen bij de Berlijnse politie. Ze verschaften zich zondagnacht toegang tot het hoofdbureau in het stadsdeel Tempelhof, waar ook het politiemuseum is gevestigd. De onbekenden forceerden de vitrines en uitstalkasten en gingen er vandoor met onder meer ordetekens, onderscheidingen, legitimatiepenningen van de Gestapo, hoofddeksels en het kruis van verdienste van een vroegere commissaris.

De dienst voorlichting bevestigde dat dinsdag nadat de krant Die Welt over de opmerkelijke inbraak en voorkeur van de dieven had bericht. Op internet reageerde de politie berouwvol en met humor. „We hebben ongelooflijk liggen pitten”, was de kop boven de bekentenis op Facebook.

Die headline kreeg de voorkeur boven „Wee je gebeente als we de spullen vinden op eBay”, „Ons museum wil graag o.a. zijn oorlogsmedailles terug” en „Hoe leggen we dit uit aan de buitenwereld”. Deze kopsuggesties haalden het volgens de Facebookpagina net niet.