Pijlers rampbrug Genua opgeblazen

Circa tien maanden na het instorten van de snelwegbrug bij het Italiaanse Genua zijn de twee nog overeind staande pijlers opgeblazen. Op tv-beelden was vrijdag te zien hoe met explosieven een einde werd gemaakt aan de constructies van beton en staal, en hoe de pijlers in wolken stof verdwenen.

De Morandibrug stortte op 14 augustus vorig jaar in waardoor 43 mensen om het leven kwamen. Al maanden is gewerkt aan de sloop van de overgebleven rest van de brug. Inmiddels is ook begonnen aan de bouw van een nieuwe brug. Dat gebeurt onder leiding van de beroemde architect Renzo Piano die uit Genua komt. De nieuwe brug is naar verwachting in de loop van volgend voorjaar klaar.

