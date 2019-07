Pier op vliegveld Düsseldorf ontruimd

Op het vliegveld van Düsseldorf is woensdagmiddag een pier ontruimd omdat verscheidene reizigers door een nooddeur naar binnen waren gekomen. Volgens de luchthavenautoriteiten werden zo’n duizend passagiers naar buiten gedirigeerd om opnieuw te worden gecontroleerd door de bewaking. Onder hen ook de mensen die al in vliegtuigen zaten waarvoor het boarden nog bezig was.

De boosdoeners hadden de veiligheidsdeur geopend door op de noodknop te drukken. Daarop werd besloten tot de ontruiming om het betrokken deel van de terminal te doorzoeken op mogelijk ongezien binnengebrachte gevaarlijke dingen. Na drie kwartier was dat afgerond en kon het normale bedrijf worden hervat.

Een woordvoerder zei wel dat tot in de avond rekening moest worden gehouden met vertraging. Eerder op de dag heerste er ook al chaos op Düsseldorf Airport door het uitvallen van het bagageverwerkingssysteem. Naar schatting 2500 koffers bleven staan terwijl de eigenaren naar hun vakantiebestemming vlogen. Onder de gedupeerden de voormalige Duitse tennisvedette Boris Becker, die zijn beklag deed via Twitter.