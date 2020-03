‘Piek van virusuitbraak in VS nog niet in zicht’

Er zijn nu 2226 gevallen van het coronavirus bekend in de Verenigde Staten, maar de piek van de virusuitbraak is „nog lang niet in zicht”. Dat zei Anthony Fauci van het Nationaal Instituut voor Allergie en Infectieziekten zaterdag op op een persconferentie in het Witte Huis.

Vrijdag bedroeg het aantal besmettingen in de VS 1760. Vijftig geïnfecteerden zijn tot dusver overleden in de VS.

Vicepresident Mike Pence, die de Amerikaanse bestrijding van het longvirus leidt, maakte zaterdag bekend dat om kwetsbare mensen te beschermen er een verbod komt op bezoeken aan verpleeghuizen.

Eerder op zaterdag keurde het Huis van Afgevaardigden een pakket aan noodmaatregelen goed die onder andere gratis virustesten en betaald verlof moeten garanderen.