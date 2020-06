PIA tracht ambassades te kalmeren rond valse brevetten piloten

Pakistaans nationale vliegmaatschappij PIA heeft geprobeerd buitenlandse ambassades en internationale luchtvaartautoriteiten te kalmeren nadat is gebleken dat veel van haar piloten mogelijk op frauduleuze wijze aan hun brevetten zijn gekomen.

Per brief zijn zij op de hoogte gesteld van het schorsen van een deel van het pilotenkorps, hangende nader onderzoek. Vrijdag maande de Pakistaanse luchtvaartminister Pakistan International Airlines om nog eens 121 piloten tijdelijk aan de grond te houden. Donderdag werden 141 van zijn 426 piloten al tijdelijk geschorst. De bewindsman denkt ook dat de vliegbrevetten van deze nieuwe groep piloten „dubieus of mogelijk vervalst” zijn.

„We garanderen dat alle piloten op PIA-vluchten authentieke papieren hebben die zijn goedgekeurd door de Pakistaanse overheid”, schrijft de maatschappij zaterdag in een brief aan onder meer de Amerikaanse ambassade in Islamabad, ondertekend door topman Arshad Malik. Vijf officials zijn geschorst omdat zij de dubieuze brevetten van de piloten accepteerden.

De vervalsingen kwamen aan het licht in het onderzoek naar de vliegramp in Karachi op 22 mei. Bij de crash kwamen 97 mensen om het leven, mede doordat de piloten en de luchtverkeersleiding grove fouten maakten.

Pakistan heeft een slechte reputatie op het gebied van vliegveiligheid. Bij de dodelijkste crash ooit in het land kwamen in 2010 152 personen om. In 2016 vloog een toestel van PIA in brand nadat een van de twee motoren was uitgevallen, met 40 doden tot gevolg.