Philippe probeert ov-personeel te kalmeren

De Franse premier Edouard Philippe heeft stakers beloofd de hervormingen in het pensioenstelsel heel voorzichtig en gespreid door te voeren. Hij richtte zich in het bijzonder tot werknemers bij de spoorwegen die een speciale positie innemen en die veel privileges vrezen te verliezen. Hierdoor is de stakingsbereidheid onder personeel van het openbaar vervoer groot.

Donderdag gingen naar schatting 700.000 mensen de straat op om te protesteren. Het voornaamste doel was de regering af te brengen van bepaalde pensioenplannen. Maar ook mensen die om andere redenen het beleid van de regering van president Macron en van premier Philippe afwijzen hebben betoogd.

Philippe heeft vrijdag beloofd dat hij komende woensdag met het hele regeringsvoorstel voor de hervorming van het pensioenstelsel komt.