Pfizer: ons coronavaccin is 95 procent effectief

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech is volgens de twee bedrijven effectiever tegen het coronavirus dan eerder gezegd. Het middel beschermt voor 95 procent en niet voor 90 procent, zoals ze vorige week zeiden. Concurrent Moderna meldde maandag dat zijn middel voor 94,5 procent effectief is.

Pfizer zegt dat het in de komende dagen toestemming gaat vragen om het middel in de Verenigde Staten op de markt te brengen. Het bedrijf heeft bijna 44.000 proefpersonen gebruikt bij het testen van het middel. Het ene deel kreeg het kandidaat-vaccin, de andere groep een placebo. Na inenting liepen 170 mensen het coronavirus op, onder wie 162 mensen in de controlegroep met het placebo. Tien proefpersonen kregen ernstige klachten, van wie één het vaccin had gekregen. Bijwerkingen waren er volgens Pfizer nauwelijks, een klein deel was wat vermoeider dan anders na vaccinatie.

Een derde farmaceut, het Zweeds-Britse AstraZeneca, brengt vermoedelijk in de komende dagen de testresultaten van zijn coronavaccin naar buiten. Het Leidse bedrijf Janssen, dochter van de Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson, komt mogelijk voor het eind van het jaar met de eerste resultaten.

De Europese Commissie staat op het punt 200 miljoen doses te bestellen bij Pfizer en BioNTech, met een optie voor nog eens 100 miljoen doses. Daarnaast is Brussel in onderhandeling met Moderna voor de levering van 80 miljoen doses met een optie op nog eens 80 miljoen. Europa heeft al contracten voor coronavaccins getekend met AstraZeneca (300 miljoen doses plus optie op nog eens 100 miljoen), Sanofi-GSK (300 miljoen) en Janssen Pharmaceutica (200 miljoen). Nederland doet mee aan alle contracten en heeft steeds recht op de aankoop van 3,89 procent van het totale volume.