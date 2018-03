Peuter verdrinkt in verdwenen auto

Een tweejarig meisje is verdronken in de auto van haar ouders in Cardigan in Wales. Het voertuig was enkele uren eerder als gestolen of verdwenen opgegeven en werd na een zoektocht door de politie gevonden in de rivier Teifi. Het is niet duidelijk hoe het voertuig in het water terecht is gekomen.

De ouders hadden de Mini met het kind op de achterbank even geparkeerd voor een kantoor om daar geld te halen. Toen zijn terugkwamen was de auto weg en sloegen zij alarm. Ze keken in de rivier naast de parkeerplaats maar zagen daar niets.

Het kind werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar daar werd de dood geconstateerd. Kiara zou volgende week dinsdag drie zijn geworden.