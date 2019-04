Peuter Julen niet gedood door reddingswerkers

De Spaanse peuter Julen overleed kort nadat hij in januari in een boorput was gevallen. Hij stierf al na enkele minuten, stellen forensische artsen in hun slotconclusie. Ze sluiten uit dat reddingswerkers met pikhouwelen medeverantwoordelijk kunnen zijn voor de dood van het kind, zoals eerder was geopperd.

Julen stortte aan het begin van het jaar bij het dorp Totalán in een ruim 100 meter diepe put. Spanje was zo’n twee weken in de ban van de wanhopige pogingen het tweejarige kind te bereiken. Reddingswerkers troffen zijn lichaam uiteindelijk aan op ongeveer 70 meter diepte. Uit sectie bleek vervolgens dat hij op de dag van de val was gestorven aan zijn verwondingen.

Critici hadden vraagtekens gezet bij de doodsoorzaak. Zij betoogden eerder dat de jongen mogelijk was overleden doordat hij per ongeluk was geraakt met een graafwerktuig, berichten Spaanse media. De forensische onderzoekers hebben die theorie nu ontkracht. De peuter zou al dood zijn geweest toen voor het eerst pikhouwelen werden ingezet.