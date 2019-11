Peuter in levensgevaar door weggegooide fles

Een 2-jarig meisje is in Duitsland zwaargewond geraakt toen ze in een station werd getroffen door een fles die uit een voorbijrijdende partytrein werd geslingerd. De peuter verkeerde zaterdag in levensgevaar, aldus Duitse media.

Het incident was in het station van de plaats Kamen bij Dortmund (Noordrijn-Westfalen). De vader kwam met zijn dochtertje op de arm het perron op lopen toen het kind op het hoofd werd geraakt door de fles.

Het gaat volgens lokale media waarschijnlijk om een lege whiskyfles die uit de partytrein werd gegooid. In de trein werd muziek gedraaid en feest gevierd. De politie liet het voertuig stilhouden op het station van de plaats Greven. Alle passagiers werden gehoord en moesten zich identificeren. De dader is nog niet gevonden. Niemand reageerde op een oproep van de onderzoekers aan de dader om zich te melden.