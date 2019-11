Peuter in India dood na val in pan met eten

Een 3-jarig jongetje is in India overleden door brandwonden die hij opliep nadat hij in een pan met eten was gevallen, meldt CNN vrijdag. Dat gebeurde in de zuidelijke stad Shabad. De peuter was op 18 november aan het spelen toen hij in een pan met hete Sambar viel, een traditioneel Indiaas gerecht.

De peuter stootte per ongeluk de deksel van de pan, waarna hij zelf in de stoofpot terechtkwam. Hoe dat precies kon gebeuren is onduidelijk. Het jongetje werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Eerder deze maand overleed in India een 6-jarige kleuter op exact dezelfde manier. De jongen viel, net als het kind in Shabad, in een pan met Sambar. Dat gebeurde op een kleuterschool in het dorpje Panyam, ten noorden van de stad Bangalore. Twee mensen, onder wie de directeur van de opvang, zijn opgepakt. Zij zouden nalatig zijn geweest.