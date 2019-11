Peuter (2) dood door vallende ijssculptuur

Een 2-jarig jongetje is zondagavond om het leven gekomen in Luxemburg door een vallende ijssculptuur. Dat gebeurde op een kerstmarkt, meldt de politie. „Het kind raakte ernstig gewond en overleed al in de ambulance”, zei een woordvoerder.

De maker van de sculptuur, Samuel Girault, verklaarde dat het kunstwerk ruim twee ton woog. „De sculptuur heeft niet uit zichzelf kunnen vallen”, zei hij. Girault, die werd ondervraagd door de politie, heeft negentien jaar ervaring in het maken van ijssculpturen.

Het ongeluk gebeurde enkele meters van de populaire ijsbaan op de kerstmarkt. Vanwege de dood van het jongetje zijn alle markten in de stad Luxemburg maandag dicht.