„PetroChina verlaat zinkend schip PDVSA”

De Chinese oliemaatschappij PetroChina is van plan het partnerschap met de Venezolaanse PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) voor de start van een gigantisch petrochemisch project, inclusief raffinaderij, in het zuiden van China op te zeggen. De PDVSA is partner in het project waar 10 miljard dollar (8,7 miljard euro) mee is gemoeid.

Meerdere bronnen stellen dat het plan om de PDVSA te dumpen niets te maken heeft met de pas afgekondigde Amerikaanse sancties tegen de onderneming PDVSA. Die is vrijwel de enige legale bron van inkomsten voor het regime in Venezuela.

Volgens anonieme topfiguren in de moedermaatschappij van PetroChina, China National Petroleum Corporation, is dit het gevolg van de al jarenlang aanhoudende neergang van de staatsoliemaatschappij PDVSA en van de steeds slechter wordende toestand in Venezuela. „De PDVSA zal geen rol als gelijkwaardige partner kunnen spelen. Dat is niet op korte termijn mogelijk, gezien de situatie in het land van de afgelopen jaren.”