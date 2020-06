Petitie voor verwijderen standbeelden koning Leopold II

De gemeenteraad van Brussel buigt zich volgende week over een petitie die vraagt om de verwijdering van alle standbeelden van koning Leopold II in de Belgische hoofdstad. De petitie is gestart naar aanleiding van de ‘Black Lives Matter’-protesten in de Verenigde Staten. De tweede koning der Belgen heeft volgens de initiatiefnemers tijdens zijn bewind van 23 jaar in de door hemzelf opgerichte Congo-Vrijstaat meer dan 10 miljoen Congolezen laten doden.

Het initiatief is van de groep ’Réparons L’Histoire’ (Laten we het verleden herstellen) die de petitie dinsdag is begonnen. Al meer dan 20.000 mensen tekenden de online-oproep. Ze eisen dat voor 30 juni, wanneer de 60e verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid wordt gevierd, alle standbeelden zijn verdwenen.

Het is volgens de organisatie onbegrijpelijk dat koning Leopold II na zijn daden tegen het Congolese volk nog steeds geëerd wordt in de openbare ruimte. Leopold II, die nooit voet zette in zijn Afrikaanse eigendom, is beschuldigd van moordpartijen, slavernij, ontvoeringen, martelingen, verkrachtingen, onthoofdingen en het afhakken van handen.