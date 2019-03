Petitie tegen brexit 5 miljoen keer getekend

De onlinepetitie gericht aan de Britse regering met het verzoek bij de Europese Unie te blijven, wordt steeds massaler getekend. Inmiddels staat de teller al op 5 miljoen, zaterdag was de petitie al 4 miljoen keer getekend.

Het Lagerhuis maakte deze week bekend dat op enig punt zo’n 2000 handtekeningen per minuut binnenkwamen. Dat is een record, aldus het verantwoordelijke petitiecomité op Twitter. In de tekst staat dat misschien geen nieuw referendum meer zal plaatsvinden over de brexit. „Dus stem nu.”

Op zaterdag was er ook een massale anti-brexit-betoging in Londen. Het parlement moet overwegen over petities te debatteren als die meer dan 100.000 stemmen krijgen. Het is zeer de vraag of de actie brexiteers op andere gedachten zal brengen.