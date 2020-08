Petitie tegen afmaken zwijn dat met laptop naakte man wegrende

Zo’n 4000 inwoners van Berlijn hebben een petitie ondertekend tegen het afmaken van een wild zwijn dat onlangs op de sociale media hilariteit veroorzaakte nadat het de laptop van een naakte badgast aan de Teufelssee had gestolen.

Zonnebaders aan de Teufelssee werden getrakteerd op de aanblik van een naakte man die achter een wild zwijn en haar twee jongen aanrende. Het zwijn rende met een laptoptas in haar mond over het gras. De foto’s van het voorval werden wereldwijd online gedeeld nadat iemand ze op Facebook had gepost.

De lokale autoriteiten hadden daarna besloten het dier en andere wilde zwijnen bij de Teufelssee nauwlettend in de gaten te houden om te zien of ze een gevaar vormen voor het publiek. Ze weigerden uit te sluiten dat het dier zou worden geruimd.

„Het everzwijn uit Teufelssee verdient het om te leven”, aldus de petitie.

De everzwijnen die rond het meer leven staan bekend om hun ongewone vertrouwen in de mens.