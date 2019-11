Peruaanse rechter beveelt vrijlating Fujimori

Het Peruaanse constitutioneel hof heeft maandag de vrijlating bevolen van oppositieleider Keiko Fujimori, na meer dan een jaar van voorlopige hechtenis.

Fujimori (44) werd in oktober vorig jaar voor 36 maanden vastgezet in afwachting van haar proces rond een corruptiezaak in verband met de Braziliaanse bouwgigant Odebrecht.

De president van het hof, Ernesto Blume, oordeelde dat een verdachte van een misdrijf binnen een bepaalde termijn van zijn aanklacht in kennis moet worden gesteld en in levende lijve aan een rechter moet worden voorgeleid. Volgens hem is dat in het geval van Fujimori niet gebeurd.

Hij kondigde tevens een uitspraak aan waartegen geen hoger beroep mogelijk is.